العمال العرب يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

دمشق-سانا

دعا المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية حيال جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وفضح الأكاذيب التي حاول من خلالها تضليل العالم لتأمين غطاء لارتكاب المجازر بحق أبناء هذا الشعب.

كما دعا المجلس خلال جلسته الطارئة التي خصصها لمناقشة العدوان الصهيوني على غزة عبر تقنية “زووم” جامعة الدول العربية الى تخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقرر المجلس إرسال مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية حيال ما يجري في فلسطين المحتلة وإرسال توصية إلى منظمة العمل العربية والدولية لمعالجة أوضاع العمال الذين تقطعت بهم السبل داخل قطاع غزة إلى جانب إرسال قافلة مساعدات إنسانية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة أعرب الأمين العام للاتحاد جمال القادري عن تضامن العمال العرب مع الشعب الفلسطيني ورفضهم واستنكارهم للعدوان البربري الذي يشكل سابقة إجرامية ليس لها مثيل بالوجود، لافتاً إلى تعامي المجتمع الدولي عن الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ شعب كامل يقصف ويقتل ويعاني نقصاً في الماء والغذاء والأدوية وأدنى مقومات الحياة الأساسية.

ووجه القادري التحية للمقاومين الأبطال وللصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تعد وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، مؤكداً أن وقفة العمال العرب جاءت لتطالب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأخذ خطوات جدية تجاه جرائم الكيان الغاشم.

من جهته شدد الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي بامبيس خرستس على وقوف الاتحاد بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويكافح، مديناً العدوان الهمجي على غزة الذي يهدف إلى بقاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب من حقه بالعودة إلى دياره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

بدورهم أكد المشاركون في الجلسة الوقوف صفاً واحداً والتضامن مع الشعب الفلسطيني معربين عن تأييدهم للقرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لمساندة القضية الفلسطينية.

وفي ختام الجلسة ناقش المجلس إحداث تكتل نقابي دولي هدفه وقف تسييس المنظمات الدولية للقضايا الأساسية ولا سيما قضية فلسطين.

وفي هذا السياق تلقى المجلس المركزي رسالة دعم من الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية أرزقي مزهود أيد فيها المواقف التي يتخذها المجلس وأدان ما تقوم به (إسرائيل) من قتل جماعي ومحاولة تهجير للشعب الفلسطيني.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس المركزي في اتحادات عمال سورية ومصر والعراق وليبيا والكويت والإمارات والبحرين وفلسطين ولبنان وموريتانيا والسودان، إضافة إلى الأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

سفيرة إسماعيل

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