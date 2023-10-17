الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط مروحية و34 طائرة مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني أكثر من 1175 عسكرياً بين قتيل ومصاب، وأسقطت مروحية و 34 طائرة مسيرة، خلال عمليات القتال على مختلف المحاور.

وقالت الوزارة في البيان اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية صدت على محور كوبيانسك سبع هجمات وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 270 عسكرياً بين قتيل ومصاب، ودمرت عتاداً وأسلحة عسكرية غربية.

كما جاء في تفاصيل البيان..

على محور كراسني ليمانسك

بلغت خسائر قوات كييف 115 عسكرياً، وتم تدمير عتادهم العسكري.

وعلى محور دونيتسك

صدت القوات الروسية تسع هجمات للوحدات الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف 485 عسكرياً أوكرانياً بين قتيل ومصاب، وتم تدمير محطة رادار أمريكية الصنع.

وعلى محور جنوب دونيتسك

بلغت خسائر قوات كييف 150 عسكرياً بين قتيل ومصاب، وصدت القوات الروسية على محور زابوروجيه أربع هجمات، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 110 عسكريين أوكرانيين، وتم تدمير مدافع أمريكية.

وعلى محور خيرسون

تم القضاء على أكثر من 45 عسكرياً أوكرانياً.

ووفق البيان أسقطت الدفاعات الروسية مروحية أوكرانية من طراز مي 8 وتم اعتراض خمسة صواريخ تكتيكية وأربع قنابل موجهة أمريكية الصنع، إضافة إلى إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.

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