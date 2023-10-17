الصحة الحيوانية: حملة التحصين ضد الحمى القلاعية مستمرة وأكثر من 30 مليون جرعة لقاح بيطري ودواجن

دمشق-سانا

تواصل مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك ضمن عدة حملات مجانية للتحصين الوقائي لقطعان الثروة الحيوانية في المحافظات.

وبين مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسم محسن في تصريح لـ سانا أن المديرية انتهت من تنفيذ حملة التحصين ضد مرض التهاب الجلد الكتيل لكامل قطعان الأبقار في سورية، في حين تواصل حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم توفير اللقاحات اللازمة والأدوات التي تتطلبها الحملة وتوزيعها على المحافظات.

وأوضح محسن أن المديرية أنتجت خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي حوالي 8 ملايين جرعة لقاح بيطري توزع بشكل مجاني على المربين، و22.2 مليون جرعة لقاح للدواجن تباع بسعر التكلفة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 16.6 مليون لقاح وقائي و272 معالجة سريرية، ضمن إجراءات التحصينات الوقائية والمعالجات لقطعان الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية.

وعن النشاطات التي نفذتها المديرية أشار محسن إلى أن مخابر المديرية أجرت 27913 اختباراً، في حين بلغ عدد اللقاحات البيطرية الموزعة بلغ 22.6 مليون جرعة من لقاحات البروسيلا س 19 والبروسيلا ريف 1، والباستوريلا، والحمى القلاعية، والتهاب الجلد الكتيل، وطاعون المجترات الصغيرة، وإسهال العجول، والأنتروتوكسيما، والجمرة الخبيثة، وجدري الأغنام، والجمرة العرضية، وشبه طاعون الدجاج و (اي بي ار).

ولفت محسن إلى استمرار المديرية بتأمين اللقاحات الإستراتيجية للأمراض العابرة للحدود، وتسعى حالياً لتأمين احتياجات عام 2024 من اللقاحات الأساسية، حيث تم الإعلان عن توريد 3 ملايين جرعة من لقاح الحمى القلاعية، لاستخدامها في حملات التحصين الوقائي وبشكل مجاني لمربي الثروة الحيوانية، والإعلان عن توريد بروسيلا س19 بكمية 100 ألف جرعة، ومليون جرعة لكل من بروسيلا ريف1 والباستوريلا.

وأوضح محسن أن المديرية تقدم الخدمات اللازمة لمستوردي الحيوانات والمنتجات الحيوانية، ومستوردي الأدوية والمستحضرات البيطرية ولتصدير حيوانات حية ومنتجات حيوانية، لافتاً إلى أن عدد معامل الأدوية البيطرية قيد الإنتاج حالياً، ويبلغ 61 معملاً من أصل 84 معملاً مرخصاً.

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