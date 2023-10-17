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المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة للاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة بقذائف الهاون

2023-10-17

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المقاومة الفلسطينية تقصف برشقة صاروخية موقع “ناحل عوز” العسكري الإسرائيلي رداً على استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة

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