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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء ومصابون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

2023-10-17

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المقاومة الفلسطينية تقصف برشقة صاروخية موقع “ناحل عوز” العسكري الإسرائيلي رداً على استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة

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