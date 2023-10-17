بلجيكا.. مقتل المشتبه به في هجوم بروكسل الإرهابي

بروكسل-سانا

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم مقتل المشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم إرهابي وقع في العاصمة بروكسل أمس.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن قولها بعد أن أطلقت الشرطة النار على المشتبه به أثناء عملية اعتقاله في حي شيربيك بالعاصمة: إنه “يشتبه بأن المصاب هو المسلح المشتبه به” وإنه تم العثور على السلاح الذي استخدم في الهجوم هذا الصباح بعد ضبط الجاني في سكاربيك.

وكان انتشر تسجيل فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيه رجل مسؤوليته عن الهجوم، وأنه من تنظيم “داعش” الإرهابي.

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