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عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 3 إسرائيليين جراء الصاروخ المضاد للدبابات الذي استهدف مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان

المقاومة الفلسطينية: مجازر الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتلاحمه مع مقاومته

2023-10-17

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 3 إسرائيليين جراء الصاروخ المضاد للدبابات الذي استهدف مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان

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