المقاومة الفلسطينية: لليوم الـ 11 وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره البشعة وحرب الإبادة الجماعية في كل أنحاء قطاع غزة، وستبقى هذه المجازر وصمة عار على جبين داعمي الاحتلال ومؤيّديه من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية