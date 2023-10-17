SCS-NET
عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 3 إسرائيليين جراء الصاروخ المضاد للدبابات الذي استهدف مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان

المقاومة الفلسطينية: لليوم الـ 11 وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره البشعة وحرب الإبادة الجماعية في كل أنحاء قطاع غزة، وستبقى هذه المجازر وصمة عار على جبين داعمي الاحتلال ومؤيّديه من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية

2023-10-17

انظر ايضاً

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 3 إسرائيليين جراء الصاروخ المضاد للدبابات الذي استهدف مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved