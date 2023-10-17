وسائل إعلام: صاروخ مضاد للدروع يستهدف مستوطنة المطلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحاذية للحدود مع لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدانماركي للاجئين التعاون بمجال الخدمات المجتمعية
2023-10-16
السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية
2023-10-16
المقداد يؤكد لنظيره المصري أهمية الموقف العربي الموحد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
2023-10-16
الاتحاد العربي للأسر المنتجة يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سورية وجرائمه بغزة
2023-10-16
وزراء العدل العرب يدينون العدوان الصهيوني على قطاع غزة ويطالبون بكسر الحصار المفروض عليه
2023-10-16
قداس في بروكسل على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-15
المهندس عرنوس يتسلم دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي”
2023-10-15
محليات
وقفة تضامنية لنقابات العمال في المحافظات دعماً للمقاومة الفلسطينية
2023-10-17
الجو غائم جزئياً بشكل عام وأمطار غزيرة في المنطقة الساحلية
2023-10-17
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات مطرية متفرقة
2023-10-16
صباغ أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: الضغط على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية
2023-10-16
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية
2023-10-16
آثار حلب العريقة وتراثها الغني ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الأول في جامعة حلب
2023-10-16
تنظيم ضبوط بحق محطات وقود ومخابز مخالفة في حماة
2023-10-16
رياضة
جهاد الباعور ضمن صفوف فريق رجال شهبا بكرة القدم
2023-10-16
منتخب سورية للريشة الطائرة يواصل تألقه ببطولة غرب آسيا لفئتي تحت 15 و17 عاماً
2023-10-16
لاعبا منتخب سورية للترياثلون عدنان الصفدي وأحمد حلوة ثانياً وثالثاً ببطولة عجمان الدولية
2023-10-16
وقفة تضامنية لرياضيي سورية دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً باعتداءات الاحتلال وعدوانه الغاشم
2023-10-16
بعد مسيرة طويلة في الإعلام الرياضي.. الموت يغيب الإعلامي حسان البني
2023-10-16
اختتام بطولة الجمهورية برياضة التايكوندو للأحزمة الملونة والحزام الأسود
2023-10-15
بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية للجمباز للصغار
2023-10-15
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2023-10-17
إنتاج أكثر من 850 ألف غرسة حراجية ومثمرة في ريف دمشق
2023-10-16
مؤشر بورصة موسكو يرتفع ليقترب من أعلى مستوى له خلال عام
2023-10-16
تراجع أسعار النفط
2023-10-16
أكثر من 500 هكتار… المساحة المزروعة بالذرة الخريفية في درعا
2023-10-16
تراجع أسعار الذهب
2023-10-16
12354 هكتاراً إجمالي المساحة المزروعة بالتفاح في محافظة ريف دمشق
2023-10-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
2837 شهيداً ونحو 12 ألف جريح جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
وقفة تضامنية لنقابات العمال في المحافظات دعماً للمقاومة الفلسطينية
مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 3 إسرائيليين جراء الصاروخ المضاد للدبابات الذي استهدف مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان
وسائل إعلام: صاروخ مضاد للدروع يستهدف مستوطنة المطلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحاذية للحدود مع لبنان
2023-10-17
2023-10-17
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