بعد عمله فيها لأكثر من 40 عاماً… الغارديان تطرد رسام كاريكاتور لنشره رسماً معادياً للكيان الإسرائيلي

لندن-سانا

رغم ادعائها بحرية الرأي والتعبير، طردت صحيفة الغارديان البريطانية رسام الكاريكاتير ستيف بيل لنشره رسماً كاريكاتورياً معادياً للكيان الصهيوني، دون أن تشفع له سنوات خدمته الطويلة في المجلة، حيث قضى فيها أكثر من 40 عاماً.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن بيل قوله: “إنه تم طرده من الغارديان بسبب نشره رسماً كاريكاتورياً جديداً مرتبطاً بـ إسرائيل، وإن الصحيفة أبلغته أنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسم ساخر ظهر فيه وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطاً على بطنه المكشوف ويجهز قطعة على شكل غزة لذبحها”.

واعتبر نقاد ومحللون ذلك إشارة إلى شخصية شيلوك المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية الذي يطلب رطلاً من اللحم من شخص لا يستطيع سداد ديونه.

وبين بيل عبر حسابه على تويتر أنه بعد عرض الصورة تلقى مكالمة هاتفية من الصحيفة مع رسالة غامضة بشكل غريب، فيما أكد متحدث باسم الصحيفة الليلة الماضية أنه لن يتم تجديد عقد بيل.

تهامة السعيدي

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