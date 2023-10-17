17 تشرين الأول 1961- الشرطة الفرنسية تقتل حوالى 300 مغترب جزائري بإلقائهم في نهر السين في باريس

دمشق-سانا

1456- تأسيس جامعة غرايفسفالت، لتكون الثانية في الترتيب بين أقدم جامعات شمال أوروبا.

1610- تتويج لويس الثالث عشر ملكاً على فرنسا.

1777- القوات الأمريكية تهزم البريطانيين في معركة ساراتوغا وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.

1800- بريطانيا تستولي على مستعمرة كوراساو الهولندية.

1918- قيام جمهورية يوغوسلافيا رسمياً.

1961- الشرطة الفرنسية تقتل حوالى 300 مغترب جزائري وذلك بإلقائهم في نهر السين في باريس، وذلك عقب تظاهرات شاركوا بها تحدياً لقانون حظر التجول الذي يمنع الجزائريين من الخروج.

1979- الإعلان عن فوز الأم تيريزا بجائزة نوبل للسلام، وذلك نظراً لجهودها الإنسانية في مساعدة فقراء الهند والعالم.

1980- إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان، حيث أصبحت أول ملكة تزور الحبر الأعظم.

من مواليد هذا اليوم

1697- جوفاني أنطونيو كانال، رسام إيطالي.

1912- البابا يوحنا بولس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1946- خايمي رافينيت، وزير دفاع تشيلي ورئيس بلدية سانتياغو.

من وفيات هذا االيوم

1934- سانتياغو رامون إي كاخال، طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1941- مي زيادة، أديبة فلسطينية – لبنانية.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للقضاء على الفقر.