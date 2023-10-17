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أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الحادي عشر

2023-10-17

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها العاشر:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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 – وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:  ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء.. والنظام الصحي انهار تماماً.. والعدو الإسرائيلي قتل أسراً بأكملها في غزة

 – وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً على رؤوس ساكنيه في دير البلح وسط قطاع غزة

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