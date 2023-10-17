أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها الحادي عشر

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها العاشر:

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو في قاعدة “تسيلم” العسكرية برشقات صاروخية ضمن عملية طوفان الأقصى.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل همجي منازل في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة مئات الجرحى الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 25 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي بناء مؤلفاً من خمسة طوابق خلف مستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية

– وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء.. والنظام الصحي انهار تماماً.. والعدو الإسرائيلي قتل أسراً بأكملها في غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً على رؤوس ساكنيه في دير البلح وسط قطاع غزة