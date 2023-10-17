منصور يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نيويورك-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله في رسائل بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة

للأمم المتحدة بشأن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال: إن الفشل في وقف هذا العدوان الوحشي والتصدي العاجل للكارثة الإنسانية سيكون له تأثير خطير وبعيد المدى على حياة الملايين من الفلسطينيين وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد منصور على ضرورة حماية الفلسطينيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني والصحفيين في جميع الأوقات إلى جانب ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق فى غزة.

وأشار منصور إلى أن تهجير قوات الاحتلال للفلسطينيين من قطاع غزة يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب.

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