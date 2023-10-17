مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدانماركي للاجئين التعاون في مجال الخدمات المجتمعية ومشاريع التعافي
2023-10-16
السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية
2023-10-16
المقداد يؤكد لنظيره المصري أهمية الموقف العربي الموحد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
2023-10-16
الاتحاد العربي للأسر المنتجة يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سورية وجرائمه بغزة
2023-10-16
وزراء العدل العرب يدينون العدوان الصهيوني على قطاع غزة ويطالبون بكسر الحصار المفروض عليه
2023-10-16
قداس في بروكسل على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-15
المهندس عرنوس يتسلم دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي”
2023-10-15
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات مطرية متفرقة
2023-10-16
صباغ أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: الضغط على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية
2023-10-16
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية
2023-10-16
آثار حلب العريقة وتراثها الغني ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الأول في جامعة حلب
2023-10-16
تنظيم ضبوط بحق محطات وقود ومخابز مخالفة في حماة
2023-10-16
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون جديد للتشريع المائي إلى لجنة مشتركة لإعادة دراسته
2023-10-16
بمشروع إنتاجي صغير بريف السويداء… ثلاث نساء يدخلن سوق العمل
2023-10-16
رياضة
منتخب سورية للريشة الطائرة يواصل تألقه ببطولة غرب آسيا لفئتي تحت 15 و17 عاماً
2023-10-16
لاعبا منتخب سورية للترياثلون عدنان الصفدي وأحمد حلوة ثانياً وثالثاً ببطولة عجمان الدولية
2023-10-16
وقفة تضامنية لرياضيي سورية دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً باعتداءات الاحتلال وعدوانه الغاشم
2023-10-16
بعد مسيرة طويلة في الإعلام الرياضي.. الموت يغيب الإعلامي حسان البني
2023-10-16
اختتام بطولة الجمهورية برياضة التايكوندو للأحزمة الملونة والحزام الأسود
2023-10-15
بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية للجمباز للصغار
2023-10-15
لاعب منتخب سورية للقوة البدنية وليم تجور يحرز ثلاث برونزيات ببطولة العالم
2023-10-15
اقتصاد
إنتاج أكثر من 850 ألف غرسة حراجية ومثمرة في ريف دمشق
2023-10-16
مؤشر بورصة موسكو يرتفع ليقترب من أعلى مستوى له خلال عام
2023-10-16
تراجع أسعار النفط
2023-10-16
أكثر من 500 هكتار… المساحة المزروعة بالذرة الخريفية في درعا
2023-10-16
تراجع أسعار الذهب
2023-10-16
12354 هكتاراً إجمالي المساحة المزروعة بالتفاح في محافظة ريف دمشق
2023-10-15
الوزير ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
2023-10-15
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدانماركي للاجئين التعاون في مجال الخدمات المجتمعية ومشاريع التعافي
صباغ أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: الضغط على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية
الرئيسان الأسد وبوتين يبحثان هاتفياً سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون جديد للتشريع المائي إلى لجنة مشتركة لإعادة دراسته
المقداد يؤكد لنظيره المصري أهمية الموقف العربي الموحد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
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مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة
مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة
2023-10-17
2023-10-17
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية
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