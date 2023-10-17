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عــاجــل مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة

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