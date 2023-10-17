مقتل سويديين اثنين بهجوم في بروكسل

بروكسل-سانا

قتل سويديان اثنان اليوم جراء هجوم مسلح في العاصمة السويدية بروكسل.

ونقلت رويترز عن صحفيين سويديين قولهم: إنه “تم إبلاغهم بالهجوم قبل عزف النشيد الوطني مباشرة خلال مباراة بلجيكا والسويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 والتي تم إلغاؤها لاحقاً”.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا: إنه “تم إيقاف المباراة بين الشوطين قبل أن يتم اتخاذ القرار بإلغائها بعد ذلك عقب مقتل سويديين اثنين بالرصاص في بروكسل في وقت سابق اليوم”.

وكانت بلجيكا رفعت مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد أن زعم رجل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو منفذ الهجوم وأنه من تنظيم “داعش”.

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