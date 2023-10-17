عبد اللهيان: إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ستفتح جبهات أخرى

طهران-سانا

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أنه إذا لم تتوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ولم يشهد العالم وقفاً فورياً لها فسوف تفتح جبهات أخرى.

ونقلت وكالة ارنا عن عبد اللهيان قوله في مقابلة تلفزيونية حول التطورات في قطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة: “إن الصهاينة اختاروا أسوأ طريقة للتعامل وهو الإبادة الجماعية للأطفال والنساء وإذا لم تتوقف هذه الجرائم ولم يشهد العالم وقفاً فورياً لها فسوف تفتح جبهات أخرى”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستدخل الحرب قال عبد اللهيان: “كل الاحتمالات واردة وأؤكد أنه لا يمكن لأي طرف أن يبقى غير مبالٍ باستمرار هذا الوضع”.

وعن حديثه مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية قال عبد اللهيان: “اقتربنا من حصيلة أنه إذا لم يتم استغلال الفرص المحدودة والمكثفة المتاحة للأمم المتحدة فإن إمكانية فتح جبهات جديدة ضد الكيان الصهيوني أمر لا مفر منه”، لافتاً إلى أنه وخلال جولته في المنطقة والاجتماع مع قادة المقاومة كان الامر الوحيد في ذهنهم هو أنه إذا أدت الحلول السياسية إلى نتيجة فسوف ينظرون إلى هذه الفرصة للقيام بذلك ولكن إذا استمرت جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين فمن المحتمل اتخاذ أي إجراء.

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