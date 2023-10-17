استشهاد 10 فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال منزلين في غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد صحفي فلسطيني وسيدة وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح ما بين حرجة ومتوسطة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً آخر في حي الرمال غرب المدينة ما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي بقصف عنيف من طيرانه وبوارجه ومدفعيته وزوارقه الحربية التي تستهدف المنازل والأبراج والمباني السكنية موقعة آلاف الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين إضافة إلى تدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.