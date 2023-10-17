روسيا تقترح تعديلين على مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

اقترحت روسيا اليوم لدى مجلس الأمن إجراء تعديلين لمشروع القرار البرازيلي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتضمنان إدانة الهجمات العشوائية على قطاع غزة والدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قوله: نحن مقتنعون بأن مشروعنا يلبي بشكل أفضل الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة ولا يحتوي على عناصر سياسية يمكن أن تؤدي إلى انقسام بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتؤثر على دور المجلس في حل الأزمة.

واعتبر بوليانسكي أن التعديلين اللذين اقترحتهما البعثة الروسية على المشروع البرازيلي يحققان التوازن فيه.

وأعدت البرازيل مشروع القرار الخاص بها في مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط بعدما كانت روسيا قد وزعت الجمعة الماضية مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أكد أن بلاده لا تستطيع قبول تقاعس مجلس الأمن الدولي عن حل القضية الفلسطينية.

وقال المندوب الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن موسكو تؤيد الحل السلمي للصراع في الشرق الأوسط، ومستعدة دائماً لأن تكون وسيطاً في حل القضية الفلسطينية.

وحذر نيبينزيا من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تهديداته بتهجير أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة وترحيلهم إلى جنوبه، واصفاً هذا الأمر بالمرفوض.

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