المقاومة الفلسطينية: تلويح الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان بري على قطاع غزة لا يرهبنا

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن تلويح الاحتلال الإسرائيلي بالدخول في عدوان بري على قطاع غزة هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه، وجاهزون للتعامل مع أي قوة غاشمة يزج بها العدو إلى غزة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام في بيان اليوم: إن العدو لا يريد أن يصدق أن قوة محاصرة في قطاع غزة وجهت له الضربة الأكبر والأقسى في تاريخه مشدداً على أنه في حال قام هذا العدو بعدوان بري فإن غزة ستكون مقبرة لأعدائها وغزاتها.

وقال الناطق: إن عدد أسرى الاحتلال لدينا يتراوح ما بين 200 و250 أسيراً، والبقية موزعون لدى مكونات المقاومة الأخرى إضافة لمجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة تم جلبهم أثناء المعركة وسيتم إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.

ولفت الناطق إلى أن العدو عمد إلى شن عدوان همجي وحشي على مختلف أنحاء القطاع أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين الفلسطينيين ودمار هائل في البنى التحتية إضافة إلى فقدان 22 أسيراً إسرائيلياً لحياتهم حتى الآن.

وواصلت المقاومة الفلسطينية اليوم قصف تحشيدات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ومستوطناته ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصلة لليوم العاشر رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين بينما أعلنت وسائل إعلام العدو ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى 1500 والمصابين إلى 3968 منذ بدء العملية في السابع من الشهر الجاري.

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