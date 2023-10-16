لافروف وشكري يبحثان هاتفياً تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري هاتفياً اليوم التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة المحاصر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه لليوم العاشر.

وحسب روسيا اليوم فإن وزارة الخارجية الروسية أشارت في بيان لها إلى أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما التدهور الحاد للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز على الوضع المأساوي الناشئ نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة المحاصر وما حوله.

وأكد البيان ضرورة الوقف المبكر لإطلاق النار وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة المحاصر.

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