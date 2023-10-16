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طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات مطرية متفرقة

2023-10-16

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة باردة نسبياً.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائما جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المنطقة الساحلية.

وليلا يكون الجو بارداً خاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق26 / 14
المنطقة الجنوبية25 / 13
المرتفعات الجبلية17 / 7
المنطقة الوسطى26 / 14
المنطقة الساحلية27 / 20
المنطقة الشمالية26 / 19
منطقة الجزيرة29 / 15
المنطقة الشرقية31 / 17
منطقة البادية29 / 14

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