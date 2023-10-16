نائب الرئيس الإيراني: بذل الجهود لإنهاء المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

طهران-سانا

جدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر إدانته جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين خلال عدوانه المتواصل لليوم العاشر على قطاع غزة المحاصر، داعيا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم.

ونقلت وكالة ارنا عن مخبر قوله في رسائل بعثها اليوم إلى رؤساء مجالس الوزراء ونظرائه في الدول الاسلامية: “إن المبادئ والضمائر الإنسانية تلزم دول العالم جميعا أن تبذل قصارى الجهود وعلى وجه العجالة لإنهاء المجازر بحق شعب غزة المظلوم”.

وشدد مخبر على ضرورة تكاتف دول العالم لإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع المضطهدين واستخدام كل الطاقات المتاحة لإنجاز هذه المهام وإصدار الأوامر المناسبة لتعبئة الإمكانات وتقديم العون للفلسطينيين.

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