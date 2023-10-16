صندوق الأمم المتحدة للسكان: 50 ألف امرأة حامل في غزة بلا خدمات

نيويورك-سانا

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

وأوضح الصندوق في بيان على منصة “إكس” أن 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية، 5500 منهن سيلدن خلال الشهر الجاري.

وأكد الصندوق أن “تلك النساء يحتجن إلى رعاية صحية وحماية عاجلة”، داعياً “إسرائيل” إلى التقيد بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال مدير الصندوق دومينيك الين في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: إن “نظام الرعاية الصحية في غزة في وضع حساس.. إنه يتعرض للهجوم وهو على شفا الانهيار”.

وأضاف: إن “النساء الحوامل اللاتي نشعر بقلق بالغ بشأنهن ليس لديهن مكان يذهبن إليه”، مشيراً إلى أنهن يواجهن تحديات لا يمكن تصورها.

وأكد الين أن “القصص الواردة من المستشفيات كانت مروعة”، مشدداً على ضرورة السماح بمرور المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى غزة وفتح ممر إنساني والالتزام بالقانون الإنساني، وضرورة حصول النساء الحوامل على الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

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