وزراء العدل العرب يدينون العدوان الصهيوني على قطاع غزة ويطالبون بكسر الحصار المفروض عليه

بغداد-سانا

ندد وزراء العدل العرب بالعدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة، مطالبين برفع الحصار المفروض عليه وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

ودعا الوزراء في بيان بختام اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة سورية في بغداد اليوم إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وردع الكيان الصهيوني عن التمادي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب الوزراء بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات، ومنع استهداف المدنيين الأبرياء، ووقف محاولة العدو الصهيوني اجتياحه براً وتهجير أهله.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية كامل هاشم في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: “إن المجلس ناقش في اجتماعات دورته الحالية عدداً من الاتفاقيات التي تنظم عمل وزارات العدل العربية، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلومات، واتفاقية تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأوضح هاشم أن المجلس بحث مسألة توحيد التشريعات العربية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، ومشروع قانون حماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، ومشروع حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وتحديث القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات، إضافةً إلى الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وكان السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح مثل سورية باجتماعات المجلس الوزاري العربي.

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