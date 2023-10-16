ريابكوف: واشنطن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأزمة في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من خطورة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه واجتياح قطاع غزة برياً، مؤكداً أن مسؤولية التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة تقع على عاتق الولايات المتحدة لتجاهلها لسنوات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية والسياسية الروسية ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، وصف ريابكوف اعتداءات “إسرائيل” على قطاع غزة بالعشوائية والخطيرة، معتبراً أن تهديدها بالهجوم البري سيخرج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة.

وحمل ريابكوف الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تدهور الأوضاع بالمنطقة لاحتكارها لسنوات الحل السياسي، وتجاهلها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف شدد في وقت سابق على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات لتسوية سياسية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية.

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