SCS-NET
الشريط الإخباري

ريابكوف: واشنطن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأزمة في الشرق الأوسط

2023-10-16

موسكو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من خطورة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه واجتياح قطاع غزة برياً، مؤكداً أن مسؤولية التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة تقع على عاتق الولايات المتحدة لتجاهلها لسنوات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحل السياسي للقضية الفلسطينية.

وخلال اجتماع مع القيادات الأمنية والسياسية الروسية ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، وصف ريابكوف اعتداءات “إسرائيل” على قطاع غزة بالعشوائية والخطيرة، معتبراً أن تهديدها بالهجوم البري سيخرج الأوضاع عن السيطرة في المنطقة.

وحمل ريابكوف الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تدهور الأوضاع بالمنطقة لاحتكارها لسنوات الحل السياسي، وتجاهلها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف شدد في وقت سابق على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات لتسوية سياسية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مظاهرتان في طوباس وبيت لحم تنديداً بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا شارك مئات الفلسطينيين في مدينتي طوباس وبيت لحم بالضفة الغربية بمظاهرتين تنددان بعدوان …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved