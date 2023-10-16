مظاهرتان في طوباس وبيت لحم تنديداً بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين في مدينتي طوباس وبيت لحم بالضفة الغربية بمظاهرتين تنددان بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم العاشر على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرتين اللتين دعت لهما القوى الوطنية الفلسطينية جابوا عدداً من شوارع المدينتين، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور عدد من الشهداء جراء العدوان، ومرددين هتافات تؤكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة حتى دحر الاحتلال، وسيبقى صامداً في أرضه، ولن يغادرها ولن يعيد تجربة النكبة مهما بلغت الجرائم.

واستنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين، مطالبين مؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه.

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