المقاومة تقصف تحشيدات الاحتلال العسكرية ومستوطناته بالصواريخ

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم قصف تحشيدات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ومستوطناته ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصلة لليوم العاشر رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قصفت بعدة رشقات صاروخية “تل أبيب” ومطار “بن غوريون” ومستوطنات الاحتلال في أسدود وعسقلان وبئر السبع المحتلة عام 1948، كما استهدفت تحشيداته العسكرية بصاروخ “القاسم المطور” وبرشقات صاروخية في مواقع “كرم أبو سالم” و”صوفا” و”كفار عزة” المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى “1500” والمصابين إلى “3968” منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الجاري.

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