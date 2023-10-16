SCS-NET
الشريط الإخباري

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي: هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لرفع المعاناة عن أهله.. لكن للأسف لم يصدر عن “إسرائيل” حتى الآن أي موقف بشأن فتح معبر رفح من ناحية غزة

2023-10-16

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف أسدود المحتلة برشقات صاروخية رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved