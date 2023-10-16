وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي: هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لرفع المعاناة عن أهله.. لكن للأسف لم يصدر عن “إسرائيل” حتى الآن أي موقف بشأن فتح معبر رفح من ناحية غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قداس في بروكسل على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
2023-10-15
المهندس عرنوس يتسلم دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في “القمة العالمية للعمل المناخي”
2023-10-15
الوزير قطنا: ضرورة تقديم التسهيلات لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية بين سورية والأردن
2023-10-15
الوزير ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
2023-10-15
اتحاد الناشرين السوريين يقاطع المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي بسبب انحياز إدارته الواضح ضد مواقف الشعب العربي والفلسطيني
2023-10-14
بمشاركة سورية… جلسة للبرلمان العربي في القاهرة تحت عنوان (التضامن مع غزة)
2023-10-14
سورية تؤكد رفضها سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية وتطالب بمنع (إسرائيل) من ارتكابها
2023-10-14
محليات
وقفة تضامنية لنقابة المحامين وفروعها في المحافظات دعماً للمقاومة الفلسطينية
2023-10-16
بالتعاون مع المجتمع المحلي… تركيب محولة كهربائية لبئر قرية جمرين بريف درعا
2023-10-16
بوسائل تعليمية وترفيهية.. مؤسسة حدودي السما تواصل تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة
2023-10-16
الحرارة لانخفاض وأمطار غزيرة على المنطقة الساحلية
2023-10-16
بازار الخير في السويداء لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر
2023-10-15
دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً بجرائم الاحتلال… وقفات تضامنية لشبيبة سورية في مختلف المحافظات
2023-10-15
مجلس الشعب: جريمة استهداف الكلية الحربية بحمص دليل دامغ على الضغينة الكامنة لدى التنظيمات الإرهابية
2023-10-15
رياضة
وقفة تضامنية للاتحاد الرياضي العام وفروعه في المحافظات دعماً للمقاومة الفلسطينية
2023-10-16
بعد مسيرة طويلة في الإعلام الرياضي.. الموت يغيب الإعلامي حسان البني
2023-10-16
اختتام بطولة الجمهورية برياضة التايكوندو للأحزمة الملونة والحزام الأسود
2023-10-15
بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة الجمهورية للجمباز للصغار
2023-10-15
لاعب منتخب سورية للقوة البدنية وليم تجور يحرز ثلاث برونزيات ببطولة العالم
2023-10-15
فوز العربي على جرمانا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2023-10-14
لاعب منتخب سورية عدنان زكي يحرز ذهبية بطولة كأس العرب و فضية كأس أفريقيا للترياثلون
2023-10-14
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2023-10-16
أكثر من 500 هكتار… المساحة المزروعة بالذرة الخريفية في درعا
2023-10-16
تراجع أسعار الذهب
2023-10-16
12354 هكتاراً إجمالي المساحة المزروعة بالتفاح في محافظة ريف دمشق
2023-10-15
الوزير ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
2023-10-15
زراعة درعا توفر 207 آلاف غرسة مثمرة للمزارعين
2023-10-14
طرح مادة البطاطا في صالات السورية للتجارة بدير الزور
2023-10-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
استشهاد 2750 فلسطينياً وإصابة أكثر من 9700 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
وزارة النقل: استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي بدءاً من الغد
خطوة تشريعية جديدة لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية
تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة كان محور مباحثات المهندس عرنوس مع السفير الإيراني بدمشق
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة المالية
المقداد لنظيريه التونسي والعماني: ضرورة الخروج بموقف عربي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة وتقديم الإغاثة لهم
تستمر حتى الـ19 من الشهر الجاري… الصحة تطلق حملة متابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني
عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي يخرجه من الخدمة
بمشاركة سورية… جلسة للبرلمان العربي في القاهرة تحت عنوان (التضامن مع غزة)
سورية تؤكد رفضها سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية وتطالب بمنع (إسرائيل) من ارتكابها
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي: هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لرفع المعاناة عن أهله.. لكن للأسف لم يصدر عن “إسرائيل” حتى الآن أي موقف بشأن فتح معبر رفح من ناحية غزة
2023-10-16
2023-10-16
aline
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