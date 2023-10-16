وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي: هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لرفع المعاناة عن أهله.. لكن للأسف لم يصدر عن “إسرائيل” حتى الآن أي موقف بشأن فتح معبر رفح من ناحية غزة