مواضيع عن فلسطين في معرض قناديل للفنان محمد الركوعي في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في أبو رمانة معرضا بعنوان قناديل للفنان الفلسطيني محمد الركوعي تضمن لوحات فنية، عكست نزوع الشعب الفلسطيني إلى التحرير وحماية الأرض.

وتنوعت مواضيع اللوحات التشكيلية المشاركة، فصورت القدس والأقصى والأراضي الفلسطينية والبيئة، وكيفية تفكير المجتمعات بالتحرير والعودة والتمسك بالتراث الفلسطيني وحب الأرض.

وأوضح الفنان الركوعي أن أسره من قبل سلطات الكيان الصهيوني وتحريره زاده تصميماً، وإصراراً على رسم ما يدور في قلوب الشعب الفلسطيني والتصميم على العودة والتحرير، وذلك باستخدام لون الأكرليك الذي يستجيب إلى الأفكار وفنية اللوحات.

وأشار رئيس المركز الثقافي عمار بقلة إلى توافق مواضيع اللوحات مع رؤية الفلسطينيين والشرفاء العرب، من أجل دعم الشعب في غزة وفلسطين والمقاومة من أجل التحرير.

ورأت مديرة ثقافة دمشق نعيمة سليمان أن المعرض الذي يعكس كل تطلعات الشعب الفلسطيني تزامن مع طوفان الأقصى وصمود غزة وفلسطين، وفي كل لوحة قنديل يضيء على حالة من حالات تفكير المناضلين الفلسطينيين، ويعبر عن تضامننا ودعمنا لأهلنا الفلسطينيين.

محمد خالد الخضر

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