الغارديان: سوناك يتعامى عن الكارثة الإنسانية في غزة ويجدد الوعد البريطاني بدعم (إسرائيل)

لندن-سانا

وعد أبدي بدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي وتأييد ما يرتكبه من جرائم تجدد على لسان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك الذي تعامى بشكل كامل وفقاً لصحيفة الغارديان عن الكارثة الإنسانية التي لفت قطاع غزة والمدنيين الأبرياء المحاصرين داخله تحت القصف الإسرائيلي المتواصل.

الصحيفة أشارت في مقال للكاتب البريطاني توبي هيلم إلى أن سوناك قدم فروض الطاعة لـ “إسرائيل” والدعم المتجدد وغير المشروط “ليس فقط اليوم أو غدا بل إلى الأبد” على حد تعبيره، لكن رئيس الوزراء البريطاني لم يتحدث عن محنة الفلسطينيين الأبرياء العالقين في غزة أو الدعوة لتهجيرهم من منازلهم.

وأوضحت الصحيفة أن موقف سوناك المنتظر بالطبع يأتي في خضم توترات سياسية متزايدة في أنحاء بريطانيا بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، وسعيها لتهجير أهالي القطاع، حيث يحاول حزب المحافظين الحاكم استخدام ورقة دعم “إسرائيل” في معركته ضد حزب العمال الذي كان يعتبر في الأوساط البريطانية أقل تعاطفا مع سلطات الاحتلال.

ووفقاً لمسؤول بارز في حزب العمال البريطاني المعارض فإن “المحافظين يحاولون فتح الانقسام من جديد بشأن دعم “إسرائيل”، لكن زعيم حزب العمال كير ستارمر سارع هو الآخر إلى إصدار بيان يظهر فيه دعماً أعمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه في منافسة مع سوناك على حساب دماء الفلسطينيين الأبرياء التي تسفك لاعتبارات سياسية وجيوسياسية”.

ستارمر ظهر وفقاً للكاتب بمظهر الداعم لقرار “إسرائيل” منع الكهرباء والماء عن الفلسطينيين في غزة، ما أثار انتقادات ضده داخل حزبه، في حين أصدر سبعة أعضاء مسلمين في المجلس المحلي في مدينة ليستر بياناً طالبوا فيه ستارمر بسحب تصريحاته والاعتذار عنها.

وفي سياق الدعم الأعمى والتحيز البريطاني الواضح لـ “إسرائيل” كشف هيلم عن وثيقة تم توزيعها بين القيادة العليا في حزب العمال البريطاني حذرت فيه قادة المجالس البارزين والمسؤولين من المشاركة في التظاهرات المؤيدة لفلسطين المحتلة التي عقدت قبل أيام.

ووصل التحيز السافر لـ “إسرائيل” إلى حد اقترحت فيه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أن رفع العلم الفلسطيني قد يكون جريمة، وأن الهتافات المؤيدة لحق الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم المحتلة “تعبير عن العنف وقد ترقى إلى جرائم عنصرية”.

باسمة كنون

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