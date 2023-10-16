أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها العاشر

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها العاشر:

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 2750 فلسطينياً وإصابة أكثر من 9700 جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم العاشر على قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته العنيفة شرق قطاع غزة.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف “الشرطة الإسرائيلية” جراء الاشتباكات في محيط غزة إلى 54 قتيلاً.

– وسائل الإعلام الفلسطينية: هذه الجريمة تستدعي رداً دولياً عملياً يتناسب مع فداحتها، وتتطلب تدخلاً فورياً من المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للحماية المدنية، لحماية طواقم الدفاع المدني وإمدادهم بالمعدات المطلوبة لإنجاح مهامهم في إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

– وسائل الإعلام الفلسطينية: بدلاً من الاستجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقه جهاز الدفاع المدني للعالم قبل ساعات، بطلب المعدات وأجهزة الإنقاذ اللازمة لانتشال مئات الشهداء وإجلاء الجرحى قام الاحتلال بقصف مقره بشكل مباشر في رسالة تحد للعالم واستهتار بكل المواثيق التي تكفل حماية طواقم الإنقاذ.

– وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصادر في غزة: قصف الاحتلال لمقر الدفاع المدني واستشهاد عدد من طواقمه وإصابة آخرين، هو جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الاحتلال التي تتطلب المساءلة والملاحقة والعقاب.

– استشهاد سبعة من كوادر الدفاع المدني في غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقرهم في تل الهوا

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على سيارات الإسعاف ومقر الدفاع المدني في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.