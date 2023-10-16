درعا-سانا

ضمن نشاطات حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الجاري نفذ مركز دعم وتمكين المرأة التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا فعالية توعوية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بلدة السهوة بريف درعا الشرقي.

وتتضمن الفعالية حسب تصريح رئيس فرع جمعية تنظيم الأسرة نجود خليل لـ سانا التعريف بخدمات الجمعية وتقديم المشورة وتدريب النساء على الوقاية والفحص الذاتي للثدي، مضيفة: إن فرع الجمعية يقوم من خلال كوادره المتخصصة وعيادة متنقلة تضم جهاز إيكو وطبيبات وقابلات، بفحص النساء وتقديم العلاج المجاني لهن، وإحالة الحالات غير الطبيعية إلى الهيئة العامة لمستشفى درعا لإجراء التصوير الشعاعي الماموغرام بشكل مجاني.

فداء العبد الله مقدمة مشورة في فرع الجمعية أشارت في تصريح مماثل إلى أن عيادات الجمعية بدأت مطلع الشهر الجاري بجلسات توعية للنساء حول الأعراض وعلامات الإصابة بالسرطان وكيفية الفحص الذاتي، إضافة إلى فحص كل المراجعات لعيادات الجمعية وتحويل الحالات المشتبهة إلى المشافي العامة، فضلاً عن توزيع بروشورات حول كيفية الفحص الذاتي .

ويحدث سرطان الثدي في كل بلدان العالم بين النساء من كل الأعمار بعد سن البلوغ، وتزداد معدلات الإصابة خلال التقدم في العمر بشكل أكبر وحسب منظمة الصحة العالمية تم تشخيص إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي خلال عام 2020، وسجلت 685000 حالة وفاة بسببه على مستوى العالم، وفي نهاية عام 2020 كان هناك 7.8 ملايين امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية، ما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم.

قاسم المقداد

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