مقتل طفل من أصول فلسطينية طعناً في ولاية إلينوي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل طفل أمريكي من أصول فلسطينية وأصيبت امرأة طعناً على يد رجل سبعيني أمريكي في مقاطعة ويل بولاية إلينوي.

وحسب وكالة فرانس برس وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى رجل سبعيني أمس في أعقاب طعنه طفلاً حتى الموت وامرأة تستأجر منزلاً يملكه على خلفية الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، فيما تتماثل المرأة البالغة 32 عاماً والتي يعتقد أنها والدته للشفاء وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية المقاطعة.

وحسب البيان فإن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به بسبب الحرب الجارية في فلسطين.

ولم تقدم الشرطة مزيداً من التفاصيل عن الضحايا لكن مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في شيكاغو ذكر بأن الطفل أمريكي من أصل فلسطيني.

وقالت السلطات: إن المرأة تمكنت من الاتصال بالشرطة، بينما كانت تقاوم مالك المنزل الذي تسكنه والذي ذكرت الشرطة اسمه بأنه جوزيف تشوبا ويبلغ من العمر 71 عاماً.

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