الرئيس الكولومبي يندد بالإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

بوغوتا-سانا

ندد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالإبادة الجماعية التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، مطالباً الأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية لبحث التطورات.

وأعلن بيترو في حسابه على منصة اكس اليوم عزمه إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاس نتيجة العدوان الإسرائيلي، مطالباً بحماية العاملين في القطاع الصحي.

وشدد بيترو على أن الهجمات المنهجية على المدنيين والإبادة الجماعية يجب منعها مع ضرورة حماية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة في غزة.

وأكد بيترو أن كولومبيا “قد تقطع العلاقات مع “إسرائيل” إذا اضطرت إلى هذه الخطوة”، داعياً دول أمريكا اللاتينية إلى إظهار تضامن حقيقي مع كولومبيا في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.

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