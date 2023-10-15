وزارة النقل: استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي بدءاً من الغد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين 16-10-2023 بعد أن أنجزت كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه: إنه يمكن لشركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي بالإضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري وتستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

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