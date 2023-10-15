بازار الخير في السويداء لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر

السويداء-سانا

منتجات غذائية وأعمال يدوية متنوعة لأصحاب مشروعات متناهية الصغر ضمها بازار الخير تكافل وتنمية الذي افتتح اليوم ضمن الساحة الخارجية لمركز مقام عين الزمان الخيري للتنمية الاجتماعية بمدينة السويداء.

البازار المستمر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي يشهد مشاركة نحو 70 منتجاً من النساء المعيلات لأسرهن والأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية، الذين قدموا تشكيلة من منتجات البيئة المحلية الغذائية كالكشك والزبيب والدبس والخبز العربي والألبان والأجبان والمجففات والخل والمنظفات والإكسسورات والتحف الفنية.

وأشار المدير التنفيذي لمركز مقام عين الزمان الخيري للتنمية الاجتماعية باسل نصر في تصريح لمراسل سانا إلى أن البازار هو نتاج المشروعات التي تم تمويلها بمنح تنموية ضمن مبادرة مجتمعية في برنامج سبل العيش المقام في المركز، بهدف دعم أصحابها وتمكينهم اقتصادياً عبر تعزيز اعتمادهم على أفكارهم ومهاراتهم من خلال أنشطة مولدة للدخل، كما يشكل فرصة لإظهار التكافل والدعم المجتمعي المشترك نحو تحقيق التنمية.

وفي تصريحات للمشاركين بالبازار ذكرت لودي حرب أنها شاركت بمنتجات تخص المونة المنزلية بعد مضي نحو عام على انطلاق مشروعها، مؤكدة أهمية المعرض للتعريف بما تنتجه من أجل تسويقه والانفتاح على السوق.

ووجد اسماعيل سنجد المختص بتصنيع الخبز على الصاج أن البازار فرصة لتبادل الخبرات بين المنتجين وتحقيق الدعم الاقتصادي لهم، فيما اعتبرت الشابة هبة مراد المشاركة بمنتجات مربيات وبوظة وحلويات أنه خطوة مهمة للتشجيع على التسويق.

ولفتت عهد جمول منسقة في جمعية محبة ووفا أن الجمعية شاركت بفريق مؤلف من أربعة منتجين قدموا المنظفات والكريمات والتحف ولوحات الخط العربي، في محاولة منها لفتح السوق أمامهم بشكل أكبر.

وأشارت مسؤولة مبادرة نادي بالمحبة نتحدى لمتلازمة داون مها رزق إلى أنها أشركت بالبازار مجموعة من شباب النادي بهدف إظهار الإكسسوار والدمى والأعمال اليدوية التي يشاركون بتصنيعها بعد تدريبهم مجاناً بالنادي.

حضر افتتاح البازار محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك وسماحة شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع ومدير أوقاف السويداء والقنيطرة الشيخ نجدو العلي ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص وعدد من المعنيين.

عمر الطويل

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