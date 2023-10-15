الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 مفقود تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن هناك أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان: “استجبنا لآلاف نداءات الاستغاثة من قبل الأهالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المباني السكنية، والتي بلغت 2185 مبنى، مما راكم العديد من المهام التي تفوق قدراتنا”، محذراً من أن استمرار العدوان على القطاع ينذر بكارثة حقيقية، ويسهم بارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي بتطبيق القانون الإنساني الدولي وتوفير طواقم إنقاذ مع معداتها، أسوة بما يحدث خلال الكوارث على مستوى العالم، في حين تواصل أطقمه العمل لانتشال جثامين الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من طيرانه وبوارجه ومدفعيته وزوارقه الحربية، التي تستهدف المنازل والأبراج والمباني السكنية موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

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