مظاهرات حاشدة في دول عربية وأوروبية دعماً للشعب الفلسطيني

عواصم-سانا

شهدت المغرب والتشيك وإيرلندا مظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وللمطالبة بوقف هذا العدوان وفتح ممرات إنسانية عاجلة لمساعدة أهالي القطاع.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عشرات الآلاف من مدن عدة شاركوا في مظاهرة انطلقت من باب الحد إلى أمام قبة البرلمان وحملوا لافتات تؤكد وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة التشيكية براغ تظاهر المئات من العرب والأجانب ومتضامنين تشيك وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي فوراً وإطلاق جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين مشددين على أن الحصار المفروض مخالف لجميع القوانين الإنسانية والاخلاقية والشرعية.

ودعا المتظاهرون الحكومة التشيكية الى عدم تقديم الدعم للكيان الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة والذي لن يؤدي إلا الى إهدار آلاف الأرواح وتدمير البلاد.

إلى ذلك شارك الآلاف بمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا بمظاهرة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني بوجه ما يتعرض له من قصف وحصار في قطاع غزة.

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