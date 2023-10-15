الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يطالبان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

القاهرة-سانا

طالبت جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما يجري في قطاع غزة، لوقف الكارثة الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك اليوم: “إن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم قبل فوات الأوان، لوقف كارثة تحدث أمام الجميع”، مؤكدين على ضرورة العمل بشكل جماعي وفوري من أجل الحيلولة دون اعتداء ممتد ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمتان إلى القيام بجهد دولي متضافر من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الأساسية لـ 2.2 مليون فلسطيني، مشددتين على “الحاجة الماسة لفتح ممر إنساني لتوفير المساعدات الأساسية للسكان وإغاثة الجرحى”.

وأعربت المنظمتان عن انزعاجهما العميق حيال محاولة تهجير أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرتين إلى أنه في حال تنفيذ عملية برية إسرائيلية سينطوي ذلك على عدد كبير من الضحايا، الأمر الذي يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc