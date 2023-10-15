دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً بجرائم الاحتلال… وقفات تضامنية لشبيبة سورية في مختلف المحافظات

المحافظات-سانا

تضامناً مع المقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال وتنديداً بالمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت فروع اتحاد شبيبة الثورة بالمحافظات وقفات تضامنيةً شاركت فيها حشود من الشباب والشابات وطلاب المدارس.

ففي دمشق نفذ فرع اتحاد الشبيبة وقفةً تضامنيةً مع عملية (طوفان الأقصى) ودعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني واعتداءاته الوحشية على أهلنا في قطاع غزة.

وفي منطقة التل بريف دمشق نفذت حشود من الشبيبيين وقفةً تضامنيةً مع المقاومة الفلسطينية ومعركة (طوفان الأقصى)، تعبيراً عن وقوف شباب سورية مع المقاومة وتصديها لغطرسة جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته الوحشية على أهلنا في قطاع غزة.

ونفذت محافظة القنيطرة بالتعاون مع اتحاد الشبيبة وقفةً تضامنيةً في ساحة مبنى مديرية الثقافة بمدينة البعث، دعماً للمقاومة الفلسطينية وأبطال عملية (طوفان الأقصى)، وتنديداً بجرائم العدو ومجازره، حيث أكد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مشروعية المقاومة حتى تحرير فلسطين من الصهاينة، ووقوف أبناء سورية مع الشعب الفلسطيني حتى عودة الحقوق والأرض إلى أصحابها.

بدوره بين سومر الظاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة أن شباب سورية جزء أساسي من المشروع الوطني المقاوم، وأن إيمانهم راسخ في دعم أبناء الشعب الفلسطيني لتحقيق النصر والعودة.

بلال نايف عضو قيادة وحدة جامعة دمشق- الاتحاد العام لطلبة فلسطين، دعا إلى توحيد الصفوف وتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ورفع الحصار عنهم ووقف العدوان على المدنيين.

وفي صالة السكك الحديدية بحي المحطة في حمص احتشدت أعداد غفيرة من الطلاب في الوقفة التي نفذها فرعا الشبيبة واتحاد الصحفيين، حيث لفت عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة علي العباس إلى أن شباب سورية عبروا عن التمسك بالأرض ودعمهم لأهلنا الصامدين في غزة، الذين يقتلون بآلة الحرب الهمجية الصهيونية الأمريكية، مجددين إيمانهم بحتمية النصر.

وفي حماة خرج الآلاف من طلاب وطالبات المدارس في مسيرة تضامنية في ساحة العروبة بالمدينة، منددين بالعدوان الصهيوني وبجرائمه بحق المدنيين العزل، حيث اعتبر أمين فرع شبيبة حماة محمد الإبراهيم أن الحشود المشاركة في المسيرة تعكس ارتباط الشباب السوري بقضايا أمتهم، ولا سيما وقوفهم مع القضية الفلسطينية بوجه ما يطالها من جرائم.

ولفت عضو قيادة فرع الشبيبة مناف سفاف إلى أن مقاومة الاحتلال الصهيوني هي الخيار الوحيد للنصر وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، في حين تحدثت الطالبة آية عجاج عن دعم شباب سورية للمقاومة التي تسجل ملاحم التضحية، وتلحق بالعدو خسائر فادحة.

وفي حلب شاركت حشود من الطلاب في الوقفة التي نظمها فرع حلب للشبيبة دعماً للمقاومة الفلسطينية بوجه اعتداءات الاحتلال وتنديداً بجرائمه الوحشية، وذلك في مدرج مبنى فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، مرددين الهتافات والعبارات التي تؤكد دعم المقاومة، ورافعين الأعلام الوطنية والفلسطينية.

ورأى أمين فرع حلب للشبيبة محمد تركي دياب أن شباب حلب جاؤوا اليوم ليعبروا عن إدانتهم للمجازر التي ترتكبها جميع القوى الاستعمارية والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ودعمهم للمقاومة ضد الاحتلال.

وأكد الشابان فياض هواش وتسنيم حسين ضرورة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن الشعبين الفلسطيني والسوري واحد بوجه العدوان والسياسات العنصرية.

وفي طرطوس نظم فرع الشبيبة وقفةً تضامنيةً مع الشعب الفلسطيني صباح اليوم من أمام مقر فرع الشبيبة، وتحيةً لانتصارات المقاومة، حيث أكد أمين فرع الشبيبة حسين أبو غبرا تمسك الشباب السوري بالمبادئ الوطنية والقومية في نصرة فلسطين بوجه مجازر العدو ضد المدنيين، وبوجه ما ينتهجه من أعمال الإبادة والتهجير القسري.

ديالا محمد رئيسة مكتب الإعداد والإعلام في فرع الشبيبة أوضحت أن شباب سورية شباب الوطن، يقفون في سماء الحرية إلى جانب المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني وجرائمه.

ولفت الشاب آرام إبراهيم إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه وتحرير أرضه المغتصبة حتى تشرق شمس الحرية على فلسطين.

وفي اللاذقية تضمنت الوقفة التي نظمها فرع الشبيبة هتافات وأغاني وطنيةً وشعارات مؤيدةً لفلسطين وشعبها وقضيتها، حيث اعتبرت رهف محلا أمينة فرع الشبيبة أن الوقفة تحمل رسالة تضامن مع إخوتنا في فلسطين، وهي تعبير عن رفض الشباب السوري لما يرتكبه الاحتلال من جرائم، وعن إيمانه بالمقاومة منهجاً لاسترداد الحقوق.

وفي تصريحات للصحفيين شدد أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل على دعم سورية المستمر للقضية الفلسطينية ووقوفها معها باعتبارها قضية العرب الأولى.

واعتبر رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أن وقفة اليوم هي وقفة اعتزاز بإنجازات المقاومة، وأن إرادة الشعب وصمود محور المقاومة كفيلان بتحقيق النصر.

بدورها رأت تهاني شليحة رئيسة مكتب الشباب والرياضة الفرعي في فرع حزب البعث أن ما يجري اليوم أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وفضح همجية العدو وجرائمه العدوانية من قتل وتدمير ممنهج يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، بينما بين عضو فرع الشبيبة محمد سلوم أن قضية فلسطين ستبقى في قلب الأمة حتى تعود الحقوق كاملةً.

وتحدث المشاركان في الوقفة علي سليمان وتاج علي عن ارتباط مصير أبناء الشعب السوري بشقيقه الفلسطيني في الوقوف بوجه العدوان ومحاولات تصفية القضية.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية التي نظمها فرع شبيبة دير الزور بساحة الفرع، العلمين السوري والفلسطيني، مرددين عبارات التأييد والتحية لأبطال المقاومة والشعب الفلسطيني الصامد، ومنددين بوحشية الاحتلال وجرائمه.

أمين فرع شبيبة دير الزور محمد العبد الله أكد أن شباب المحافظة أرادوا من خلال هذه الوقفة التعبير عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين، وعن التضامن مع أبناء فلسطين لاستعادة كامل حقوقهم.

وعبر الطلاب علا العلي وأيهم الحسن وماهر المحمود عن ثقتهم بأن النصر سيكون حليفاً للحق الذي يمثله أبطال المقاومة الشجعان، وهم يثبتون للعالم أن الإرادة أقوى من الرصاص.

وفي الرقة طالبت الفعاليات الشعبية والرسمية التي شاركت في الوقفة التضامنية في مدينة السبخة بالريف الشرقي المحرر بوقف الجرائم المتواصلة والمجازر المستمرة في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي المجرم، دعماً للمقاومة ولعملية (طوفان الأقصى).

وأكد أمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور عبد العزيز العيسى، أن الجرائم والانتهاكات الوحشية التي يقوم بها كيان الاحتلال جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي، ويجب معاقبته عليها وتوفير الحماية لسائر الشعب الفلسطيني.

وبين عضو فرع الرقة لحزب البعث محمد الجويد في تصريح أن القضية الفلسطينية تعيش في قلوبنا وضمائرنا، وأن جرائم العدو لن تمر دون عقاب.

ولفت نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة الرقة صالح بحيري إلى أن الهمجية الصهيونية تزيدنا تمسكاً بالمقاومة لتحرير الأرض المحتلة من القتلة المجرمين.

وأكد عدد من المشاركين أن الوقفات والفعاليات التضامنية في سورية تعكس دعم السوريين للشعب الفلسطيني والمقاومة بوجه جرائم العدو ومجازره وقتله الأطفال والنساء.

وفي الحسكة رفع المشاركون في الوقفة التي نفذت أمام مقر فرع الشبيبة الأعلام الوطنية والفلسطينية واللافتات التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة.

وبين رئيس فرع اتحاد شبيبة الحسكة بشار ميخائيل في تصريح لمراسل سانا أن الشباب في المحافظة يضمون صوتهم لأصوات أبناء سورية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من براثن الاحتلال، بينما أشار الشباب محمد عبد الله وناريمان سعود وخضر الغالب إلى أن الحرب على سورية لم تؤثر على إيمانها المطلق بالقضية الفلسطينية وبقدسية كفاحها وحتمية انتصارها.

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