مظاهرة ووقفة شموع في الدنمارك دعماً لقطاع غزة

كوبنهاغن-سانا

نظمت الجالية الفلسطينية في الدنمارك اليوم مظاهرة في العاصمة كوبنهاغن ووقفة شموع في مدينة أورهوس، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وللمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل عليه.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في مظاهرة كوبنهاغن من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والمتضامنين الدنماركيين طالبوا بضرورة وقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية التي تنال من البشر والحجر.

وشهدت مدينة أورهوس وقفة لإضاءة الشموع من أجل قطاع غزة شارك فيها مؤيدون لفلسطين وعدد من أبناء الجاليات العربية، كما اتخذ المجلس البلدي في المدينة قراراً بتنكيس الأعلام على مبناه، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء.

وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف عدوانه الغاشم مرددين هتافات الحرية لفلسطين.

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