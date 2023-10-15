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الوثبة يعيد تشكيل كادره الفني والإداري لفريقه الكروي بفئة الشباب

2023-10-15

حمص-سانا

أعاد نادي الوثبة تشكيل كادره الفني والإداري لفريقه الكروي بفئة الشباب، بسبب النتائج غير المرضية للفريق في الجولات الثلاث التي مضت من مسابقة الدوري الممتاز لفئة الشباب.

وضم الكادر الجديد نادر حسني نادر مديراً للفريق وصبحي عقول مدرباً وفراس مسلم مساعداً له وعلي الفجر مشرفاً ومحمد عامر زعرور إدارياً وشاكر الرزج مدرباً للحراس وإيهاب إبراهيم معالجاً وعلي حمدان مسؤول تجهيزات.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدرب الفريق صبحي عقول أنه يتم العمل حالياً على معالجة نقاط ضعف الفريق، وأبرزها عدم الانسجام والعمل، لافتاً إلى امتلاك الفريق للمواهب الشابة والإمكانيات الفنية والبدنية الجيدة وإلى السعي حالياً للاستفادة منها بالشكل الأمثل عبر التدريبات المكثفة لوضع الفريق على سكة الانتصارات.

وسيلتقي الوثبة مع الوحدة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

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