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المقاومة الفلسطينية: ما يقوم به الاحتلال الصهيوني يمثل حرب إبادة بغطاء كامل من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني

2023-10-15

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المقاومة الفلسطينية: ننحني تقديراً للحاضنة الشعبية التي صمدت والتحمت مع المقاومة في مواجهة مشروع الإبادة والتهجير وما زالت باقية وثابتة على الأرض وفي البيوت مهما كان عدوان الاحتلال

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