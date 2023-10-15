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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة

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المقاومة الفلسطينية: ننحني تقديراً للحاضنة الشعبية التي صمدت والتحمت مع المقاومة في مواجهة مشروع الإبادة والتهجير وما زالت باقية وثابتة على الأرض وفي البيوت مهما كان عدوان الاحتلال

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