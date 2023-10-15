وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين خلال قيامهم بدفن شهدائهم في مقبرة دير البلح بقطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
2023-10-15
اتحاد الناشرين السوريين يقاطع المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي بسبب انحياز إدارته الواضح ضد مواقف الشعب العربي والفلسطيني
2023-10-14
بمشاركة سورية… جلسة للبرلمان العربي في القاهرة تحت عنوان (التضامن مع غزة)
2023-10-14
سورية تؤكد رفضها سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية وتطالب بمنع (إسرائيل) من ارتكابها
2023-10-14
برلماني روسي: استهداف مطاري دمشق وحلب دليل قاطع على النهج الإرهابي للكيان الإسرائيلي
2023-10-14
مباحثات سورية عمانية لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة
2023-10-14
سياسيان روسيان يدينان الاعتداءات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب
2023-10-13
محليات
وقفات تضامنية في درعا وحماة وحلب دعماً للمقاومة الفلسطينية ولـ (طوفان الأقصى)
2023-10-15
الحرارة إلى انخفاض والجو ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة
2023-10-15
ملتقى للتعريف بأحدث التطورات في مجال التسويق
2023-10-14
زراعة ريف دمشق تتخذ عدداً من الإجراءات لمنع السقاية بمياه الصرف الصحي
2023-10-14
اتحاد الصحفيين يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين جنوب لبنان
2023-10-14
بمشاركة مجتمعية.. حملة نظافة في حي المهاجرين بحمص
2023-10-14
إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية
2023-10-14
رياضة
لاعب منتخب سورية عدنان زكي يحرز ذهبية بطولة كأس العرب و فضية كأس أفريقيا للترياثلون
2023-10-14
دورة مركزية برياضة البنجاك سيلات القتالية الجديدة في سورية
2023-10-14
منتخب سورية للريشة الطائرة يحرز المركزين الأول والثاني ببطولة غرب آسيا
2023-10-14
الاتحاد الدولي للملاكمة العربية: البطولة العالمية للمحترفين في عدن 25 القادم بمشاركة سورية
2023-10-14
منتخب سورية الأول بكرة القدم يتحضر للقاء نظيره الكويتي ودياً خلال معسكره الخارجي في دبي
2023-10-14
اختتام دورة المدربين الكروية الآسيوية فئة B في حماة
2023-10-14
اختتام بطولة تصنيف الأندية بكرة الطاولة لفئة الأشبال
2023-10-14
اقتصاد
الوزير ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
2023-10-15
زراعة درعا توفر 207 آلاف غرسة مثمرة للمزارعين
2023-10-14
طرح مادة البطاطا في صالات السورية للتجارة بدير الزور
2023-10-14
ارتفاع سعر غرام الذهب محلياً 20 ألف ليرة
2023-10-14
بلومبيرغ: مخاوف متزايدة من ركود الاقتصاد العالمي بعد التصعيدات الأخيرة في الشرق الأوسط
2023-10-14
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2023-10-14
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ آذار
2023-10-13
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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عدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي يخرجه من الخدمة
بمشاركة سورية… جلسة للبرلمان العربي في القاهرة تحت عنوان (التضامن مع غزة)
سورية تؤكد رفضها سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية وتطالب بمنع (إسرائيل) من ارتكابها
وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين خلال قيامهم بدفن شهدائهم في مقبرة دير البلح بقطاع غزة
2023-10-15
2023-10-15
aline
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