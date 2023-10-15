المقاومة الوطنية اللبنانية: استهدف مقاومونا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب ما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح