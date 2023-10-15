أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) في يومها التاسع

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الجاري رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

– الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 مفقود تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

– اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة: لن يكون باستطاعة مستشفيات القطاع رعاية المرضى بسبب نفاد الإمدادات، ولن نتمكن من مواصلة عملنا الإنساني ما لم نتمكن من إدخال المزيد منها

– 442 شهيداً في اليوم التاسع للعدوان الإسرائيلي على القطاع والحصيلة ترتفع إلى 2670

– وزارة الصحة الفلسطينية: 2670 شهيداً و9600 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع

– الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين شهيد ومصاب، وتم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على العدوان الصهيوني

– سرايا القدس: الثبات على أرضنا هو الرد على محاولات العدو الصهيوني تهجيرنا منها

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 بجروح في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه منازل غرب رفح جنوب قطاع غزة

– الناطق باسم سرايا القدس: العدو الإسرائيلي يواصل محاولاته اليائسة لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة ونقول له إننا صامدون على أرضنا ولا خيار أمامنا سوى النصر

– المقاومة الفلسطينية تستهدف “تل أبيب” بالصواريخ رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تجدد قصف موقع “كيسوفيم” العسكري للاحتلال ومستوطنة “ناحل عوز” بالصواريخ وقذائف الهاون

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بصاروخ “متبّر” طائرة مسيّرة للعدو الإسرائيلي من طراز “هيرمز 450” في سماء خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الزيتون جنوب شرق غزة

– المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه عسقلان المحتلة وتجمع “مفتاحيم” الاستيطاني رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع إلى 2450 والجرحى إلى 9200

– المقاومة الفلسطينية توجه رشقة صاروخية إلى مستوطنة “ناحل عوز” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات العدو الإسرائيلي في “كفار سعد” و”علوميم” و”إيرز” و”دوغيت” و”نير عام” بالصواريخ وقذائف الهاون

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو شرق موقع “رعيم” العسكري بمسيرة الزواري الانتحارية رداً على عدوانه المتواصل على قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تجدد قصف تجمع “مفتاحيم ” الاستيطاني على أطراف قطاع غزة برشقة صاروخية

– الاحتلال يهدد بقصف مستشفى في رفح والطواقم الطبية ترفض إخلاءه

– الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال المدمر على قطاع غزة

– 24 شهيداً وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– تقرير: (إسرائيل) تدفع نحو نكبة جديدة… الفلسطينيون: لن نغادر أرضنا

– المقاومة تواصل دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه العسكرية

– المقاومة الفلسطينية تقصف تحشيدات العدو الإسرائيلي في موقع “ناحل عوز” بصواريخ بدر 1

– المقاومة الفلسطينية تستهدف “تل أبيب” برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة

– مظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن بأستراليا والنمسا وسويسرا تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

– الأونروا: أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “سديروت” برشقات صاروخية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

– المقاومة الفلسطينية تقصف تحشّداً لقوات العدو الإسرائيلي قرب (مفتاحيم) وموقع (رعيم) العسكري رداً على مجازره المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة.

– الكوادر الطبية في قطاع غزة: المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع ونخشى انتشار الأوبئة نتيجة تكدس جثث الشهداء والمصابين في مستشفيات القطاع.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 7 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أهالي غزة.

– المقاومة الفلسطينية: ما يقوم به الاحتلال الصهيوني يمثل حرب إبادة بغطاء كامل من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني.

– المقاومة الفلسطينية: نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفصائله وقواه ونؤكد على حق شعبنا المشروع في المقاومة دفاعاً عن نفسه ومقدساته والرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الممتدة لأكثر من 70 عاماً.

– المقاومة الفلسطينية: ننحني تقديراً للحاضنة الشعبية التي صمدت والتحمت مع المقاومة في مواجهة مشروع الإبادة والتهجير وما زالت باقية وثابتة على الأرض وفي البيوت مهما كان عدوان الاحتلال.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين خلال قيامهم بدفن شهدائهم في مقبرة دير البلح بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشكل متواصل من شرق رفح إلى شرق خان يونس.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو شرق مستوطنة “مفلاسيم” برشقات صاروخية.

– 2329 شهيداً و9042 مصاباً جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تبدأ بإجلاء آخر المستوطنين الذين بقوا في مستوطنة (سديروت) وعددهم 7 آلاف من أصل 35 ألف مستوطن كانوا فيها قبل عملية طوفان الأقصى.

– وسائل إعلام فلسطينية: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة المحاصر.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 2329 فلسطينياً والمصابين الى 9042 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة التوام شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني بسبب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

– منظمة الصحة العالمية تدين مطالبة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج آلاف المرضى شمال قطاع غزة وتؤكد أن نقلهم إلى جنوبي القطاع هو بمنزلة حكم بالإعدام عليهم.