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فوز الرحى على العربي في دوري كرة السلة للسيدات لفئة تحت 18 عاماً

2023-10-14

السويداء-سانا

فاز فريق الرحى على العربي بـ 69 مقابل 62 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية ضمن منافسات دوري كرة السلة للسيدات لفئة تحت 18 عاماً لحساب مجموعة السويداء وذلك بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 57-57.

وانتهى الربعان الأول والثالث من المباراة لصالح الرحى 15-10 و 17-15 على التوالي والربع الرابع لصالح العربي 19-12 فيما انتهى الربع الثاني بالتعادل 13-13.

وتتنافس في مجموعة السويداء لدوري السيدات لفئة تحت 18 عاماً فرق العربي والرحى والقريا ويتأهل في نهاية منافساتها بطل المجموعة إلى ملحق الدوري.

عمر الطويل

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