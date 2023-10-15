فوز العربي على جرمانا في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على جرمانا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية في افتتاح منافسات ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب لحساب المجموعة الجنوبية الثانية.

وسجل للفريق الفائز كل من معتصم أبو ثليث بالشوط الأول وطلال الأطرش بالشوط الثاني، وتتنافس في المجموعة الجنوبية الثانية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب فرق العربي والشعلة والكسوة والنضال والمحافظة وجرمانا وجاسم.

عمر الطويل

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