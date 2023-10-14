غريفيث : الوضع الإنساني في قطاع غزة حرج ويسير نحو وضع غير محتمل

نيويورك-سانا

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم أن الوضع الإنساني في قطاع غزة حرج بالفعل ويسير بشكل متسارع نحو وضع غير محتمل.

ونقلت وكالة رويترز عن غريفيث قوله في بيان اليوم: “لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة، والغذاء يتناقص بشكل خطير”، داعيا جميع الدول التي تتمتع بنفوذ لاستخدامه من أجل “ضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد”.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حذرت من أن الوضع في قطاع غزة بات كارثيا، مشيرة إلى أن نقص المياه في القطاع أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني انسان، وذلك إثر توقف محطة وشبكات المياه العامة عن العمل.

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